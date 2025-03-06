شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب اتحاد الكرة بتأجيل مباراة مودرن لتكافؤ الفرص مع الأهلي قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد سالم المتحدث لنادي الزمالك أنه إدارة ناديه طالبت اتحاد الكرة بتأجيل لقاء الفريق أمام مودرن سبورت في كأس مصر المقرر لها غدا الجمعة.

وقال سالم أن سبب مطالبة الزمالك تعود لتكافؤ الفرص مع الأهلي المنافس اقادم للفريق الأبيض في بداية المرحلة النهائية من الدوري الممتاز .

وأضاف سالم لابد من توافر نفس الظروف للفريقين اعمالا بتكافؤ الفرص .

كانت رابطة الأندية المحترفة قد أعلنت صباح اليوم جدول مباريات المرحلة النهائية من الدوري والتي سوف تنطلق الثلاثاء المقبل بلقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الأولي.