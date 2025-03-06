شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك ومودرن في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره مودرن سبورت في إطار منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر باللقاء الذى يقام بإستاد القاهرة الدولى.

نرصد في السطور التالية كل ماتريد معرفته عن المباراة المرتقبة

س: ما موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت؟

ج: تقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت في التاسعة و النصف من مساء غد الجمعة، ضمن مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس مصرن وسط سعى من البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق لمواصلة الانتصارات.

س: كيف تأهل الزمالك ومودرن لدور الـ 16 بالكأس؟

ج: تأهل الزمالك إلى منافسات دور الـ 16 بعد الفوز على أبوقير للأسمدة في دور الـ 32 بهدفين دون رد، في المقابل تأهل مودرن بالتغلب على الشمس بخمسة أهداف مقابل هدفين.

س:من هو منافس الفائز من الزمالك ومودرن سبورت في الكأس ؟

ج: يلتقى الفائز من مباراة الزمالك ومودرن سبورت، مع سموحة يوم 11 مارس، حيث حسم سموحة تأهله لربع نهائي الكأس بعد التغلب على زد في دور الـ 16 بهدف دون رد، باللقاء الذى جمع الفريق الأزرق مع زد خلال يناير الماضى.

س: لماذا يغيب الأهلى عن البطولة ؟

ج: تشهد البطولة غياب الأهلي بسبب اعتذاره عن المشاركة في النسخة الماضية، حيث تنص اللوائح على استبعاده من البطولة.

س: من هو بطل كأس مصر النسخة الماضية؟

ج: توج بيراميدز، ببطولة كأس مصر النسخة الماضية، لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على زد في المباراة النهائية.