شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يعلن إذاعة أون سبورت لجميع مباريات بطولات رابطة المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الاتحاد المصري للاسكواش، بيانا رسمياً يعلن من خلاله التوصل لاتفاق مع قناة أون سبورت، لإذاعة مباريات جميع بطولات رابطة اللاعبين المحترفين.



إعلان الاتحاد

وجاء بيان الاتحاد المصري كالتالي:

خبر سار لعشاق و جمهور الاسكواش المصري... نجح الاتحاد المصري للاسكواش بالتنسيق مع الPSA بالتفاوض مرة أخرى مع قنوات أون سبورت لاذاعة مباريات الاسكواش الدولية، وبالفعل سوف يتم اذاعة جميع البطولات الدولية الهامة بداية من بطولة نيوزيلندا المفتوحة.

شكر خاص لكريم درويش الذي قاد المفاوضات بين جميع الأطراف لاعادة بث المباريات على قنوات أون سبورت.