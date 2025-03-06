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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يعلن إذاعة أون سبورت لجميع مباريات بطولات رابطة المحترفين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالخميس، 06 مارس 2025 03:00 م
أصدر الاتحاد المصري للاسكواش، بيانا رسمياً يعلن من خلاله التوصل لاتفاق مع قناة أون سبورت، لإذاعة مباريات جميع بطولات رابطة اللاعبين المحترفين.وجاء بيان الاتحاد المصري كالتالي:
إعلان الاتحاد
خبر سار لعشاق و جمهور الاسكواش المصري... نجح الاتحاد المصري للاسكواش بالتنسيق مع الPSA بالتفاوض مرة أخرى مع قنوات أون سبورت لاذاعة مباريات الاسكواش الدولية، وبالفعل سوف يتم اذاعة جميع البطولات الدولية الهامة بداية من بطولة نيوزيلندا المفتوحة.
شكر خاص لكريم درويش الذي قاد المفاوضات بين جميع الأطراف لاعادة بث المباريات على قنوات أون سبورت.
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