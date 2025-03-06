الامارات | الفيفا يدرس توسيع كأس العالم لكرة القدم لتضم 64 منتخبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يدرس توسيع كأس العالم لتضم 64 منتخبا.

وستقام كأس العالم التي تضم 48 منتخبا، والتي تستضيفها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وستشمل البطولة 104 مباريات بدلا من 64 مباراة كما هو الحال في النسخ السابقة بما في ذلك جولة إضافية لدور خروج المغلوب.