شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الزمالك ثم بيراميدز في الجولة التاسعة والعاشرة للمرحلة الأخيرة للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة صباح اليوم الخميس جدول مباريات المرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء المرحلة الأولى أمس الأربعاء حيث يواجه الاهلي و بيراميدز في الجولة الثانية يوم 13 إبريل من الشهر المقبل ومن قبلها مواجهة القمة أمام الزمالك يوم 11 مارس الجاري .

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة عدم الإعلان عن موعد الجولة التاسعة و الأخيرة من الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز بناءً على موقف الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات الإفريقية أو الفرق المتنافسة على عدم الهبوط للدرجة الأدنى .

ومن المقرر أن ينتهي الدوري المصري في نهاية شهر مايو المقبل حيث أن الجولة الثامنة سيتم اقامتها أيام 24 و 25 و 26 و 28 مايو .

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن مواجهة الزمالك للأهلي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري يوم 11 من شهر مارس الجاري .

وتقام مباراة الزمالك والاهلي في التاسعة والنصف باستاد القاهرة الدولي .

وتقرر انطلاق مباريات الدور الثاني للدوري يوم 11 مارس الجاري على مدار 3 أيام .

كما تم تقسيم الدور الثاني لمجموعتين تضم الاولي 9 فرق تنافس علي لقب الدوري و هي بيراميدز و الاهلي و الزمالك و المصري و البنك الاهلي و سيراميكا و فاركو و بتروجت و حرس الحدود .

بينما تضم المجموعة الثانية و التي تنافس للهروب من شبح الهبوط حيث يهبط فريقين هذا الموسم ، وجاءت الفرق التسعة كالتالي زد و طلائع الجيش و سموحه و الاتحاد السكندري و الجونة و غزل المحلة و الإسماعيلي و انبي و مودرن .

وضمت مجموعة المنافسة علي اللقب 9 أندية وهى كل من بيراميدز ، الأهلى، الزمالك، المصرى، البنك الأهلى، سيراميكا، فاركو، بتروجت وحرس الحدود.

وتتنافس 9 أندية على البقاء فى الدورى هذا الموسم والتواجد فى الموسم المقبل بعد نهاية المرحلة الأولى اليوم الأربعاء، وهى كل من زد، طلائع الجيش، سموحة، الاتحاد السكندرى، غزل المحلة، الجونة، الإسماعيلي، إنبي، مودرن سبورت.

ويضم الدورى المصرى 18 فريقا هذا الموسم هم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري في الموسم الحالي من دور أول فقط، أنتهى أمس، يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.