شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات بيراميدز فى مرحلة حسم لقب الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر فريق بيراميدز متصدر ترتيب دورى nile، مواجهات قوية فى بداية مرحلة المنافسة على لقب الدورى، التى أعلنت عنها رابطة الأندية المصرية المحترفة بعد إجراء القرعة عن طريق الذكاء الصناعى.

ويتصدر فريق بيراميدز ترتيب جدول الدوري المصرى بعد نهاية الدور الأول برصيد 42 نقطة، متفوقا على الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 39 نقطة، وحل نادى الزمالك ثالثا برصيد 32 نقطة، فيما جاء المصرى البورسعيدى فى المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

موعد مباريات بيراميدز فى المرحلة النهائية

الجولة الأولى: بيراميدز مع المصرى 9:30 مساء الأربعاء 12 مارس

الجولة الثانية: بيراميدز مع الأهلى 7 مساء السبت 12 أبريل

الجولة الثالثة: حرس الحدود مع بيراميدز 4 عصر الأربعاء 30 أبريل

الجولة الرابعة: فاركو مع بيراميدز 4 عصر الأحد 4 مايو

الجولة الخامسة: البنك الأهلى مع بيراميدز 7 مساء الجمعة 9 مايو

الجولة السادسة: الزمالك مع بيراميدز 7 مساء الثلاثاء 13 مايو

الجولة السابعة: بتروجت مع بيراميدز 4 عصر السبت 17 مايو

الجولة الثامنة: باى

الجولة التاسعة: سيراميكا مع بيراميدز الأربعاء 28 مايو

وتنطلق مباريات مجموعة المنافسة على اللقب فى الدورى 11 مارس الجارى على مدار أيام، والتى تضم 9 فرق تنافس على لقب الدورى، وهي: بيراميدز والأهلى والزمالك والمصرى والبنك الأهلى وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.