إمام عاشور أفضل لاعب في الدوري المصري عقب نهاية الدور الأول

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تصدر إمام عاشور لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قائمة أفضل لاعبي الدوري المصري عقب نهاية الدور الأول.

إمام عاشور يتصدر قائمة الأفضل في الدوري المصري

ووفقًا لموقع "سوفا سكور" العالمي، حصل إمام عاشور على 7.76 – 10، وهو التقييم الذي لم يحصل عليه أي لاعب أخر في الدوري المصري، بينما حل حسين الشحات جناح الأهلي في المرتبة الثانية بتقييم 7.46 – 10، فيما جاء علي جبر مدافع بيراميدز في المرتبة الثالثة بتقييم 7.42 – 10.

وجاء أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في المرتبة الرابعة بتقييم 7.41 – 10، ثم أحمد القندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا بتقييم 7.38 – 10.

التشكيلة المثالية للجولة 17 في الدوري المصري

في ذات الصدد، كشف موقع "سوفا سكور" العالمي عن التشكيلة المثالية للجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدوري المصري، والتي شهدت تواجد 3 لاعبين من نادي الزمالك، ولاعبين اثنين من الأهلي.

وتغلب الزمالك على إنبي بنتيجة 3 – 0، فيما تفوق الأهلي على طلائع الجيش بهدفين دون مقابل، فيما فاز بيراميدز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2 – 1، ضمن منافسات الجولة الـ 17.

كما شهدت التشكيلة المثالية تواجد ثنائي المصري البورسعيدي، صلاح محسن وعبدالرحيم دغموم بعد تألقهما في فوز المصري على مودرن سبورت بنتيجة 4 – 2 في المباراة التي جمعتهما في السويس ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وجاءت التشكيلة المثالية كالتالي: محمد علاء حارس الجونة، محمد الشيبي (بيراميز)، كريم الدبيس (الأهلي)، صلاح الدين مصدق (الزمالك)، عبده جودة (حرس الحدود)، عبدالله السعيد (الزمالك)، نبيل دونجا (الزمالك)، مروان عطية (الأهلي)، عبد الرحيم دغموم (المصري)، صلاح محسن (المصري)، بامبا (بتروجت).

ضمنت 9 أندية تواجدها بشكل رسمى فى مجموعة المقدمة التى تتنافس على لقب الدورى هذا الموسم والتواجد فى الموسم المقبل، وهى كل من بيراميدز،الأهلى، الزمالك، المصرى، البنك الأهلى، سيراميكا، فاركو، بتروجت وحرس الحدود.

ويتنافس 18 ناديا هذا الموسم على لقب الدورى فى الموسم الاستثنائى الذى يلعب من دور واحد، ثم ينقسم الدورى إلى مجموعتين، الأولى تضم أول 9 أندية للمنافسة على اللقب، والثانية تضم آخر 9 أندية للهروب من الهبوط الذى سيهبط بآخر فريقين لدورى المحترفين.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.