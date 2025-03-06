شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب تحديد مكافآة كأس العالم للأندية بعد إعلان جائزة "المليار دولار" والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر في الأهلي أن النادي لم يتلق مُخاطبات رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخصوص مكافآت بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام الصيف المقبل بأمريكا.

وأوضح المصدر أن الحديث عن حصول كل فريق يُشارك في البطولة العالمية على 20 مليون دولار مجرد إجتهادات إعلامية لا وجود لها على أرض الواقع، موضحاً أن الأهلي يترقب وصول خطاب رسمي من فيفا عن جوائز البطولة ومكافآة كل ناد يُشارك في هذا الحدث الذي يُقام لأول مرة بمشاركة 32 نادياً حول العالم.

وأكد المصدر أن الأهلي تابع إعلان "فيفا" أمس، الأربعاء، عن جوائز كأس العالم للأندية 2025 حيث قال فيفا في بيان عبر موقعه الرسمي أن الاتحاد الدولى سيحقق أرباحًا بقيمة 2 مليار دولار من كأس العالم للأندية 2025، سيقوم بتوزيع نصفها أي مليار دولار على كل الأندية المشاركة.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي يترقب تحديد مكافآة مشاركته في كأس العالم بشكل رسمي بعيداً عن الإجتهادات الإعلامية ، موضحاً أن الأهلي إستفسر أكثر من مرة عن مكافآت البطولة لكن لم يتلقى رد رسمي من فيفا حتى الآن.

وذكر الموقع الرسمى لـ"فيفا" أن الأهلى سيفتتح مشواره فى بطولة كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامى الأمريكى بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى يوم 14 يونيو، ثم الثنائى بالميراس وبورتو، يومى 19 و23 من الشهر ذاته على الترتيب.

ويخوض صاحبا المركزين الأول والثانى من كل مجموعة منافسات دور الستة عشر من البطولة، بينما سيتأهل الفائزون بعد ذلك إلى الدور ربع النهائى، ثم نصف النهائى، وصولًا إلى المباراة النهائية.

ويلعب الأهلى مع إنتر ميامي بملعب "هارد روك" في "ميامي"، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت واشنطن الثالثة فجراً بتوقيت القاهرة، فيما يلعب الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية بملعب "ميتلايف" في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت واشنطن، السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويختتم الأهلي مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية بمواجهة بورتو البرتغالي بملعب "ميتلايف" في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت واشنطن، الرابعة فجراً بتوقيت القاهرة.

وستكون منافسات كأس العالم للأندية 2025 هي النسخة الأولى من البطولة بشكلها الجديد، بينما ستقام البطولة في الولايات المتحدة في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025، بمشاركة 32 فريقا من الاتحادات القارية الستة.

تأهل الأهلى إلى كأس العالم للأندية بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا 20\2021، علمًا أنه حقق اللقب مرة أخرى في موسم 22\2023 حيث استعاد لقبه من الوداد المغربي الذي خسر النهائي أمامه موسم 21\2022، والذي رافق الأهلي كممثل عن القارة الأفريقية باعتباره بطل إحدى النسخ الأربع الماضية.

كما توج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا مرة أخرى موسم 23\2024، مما سمح لناديى صن داونز الجنوب أفريقي، والترجي التونسي بالتأهل عبر مسار التصنيف.