14 يونيو موعدا لانتهاء بطولة كأس عاصمة مصر

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القاهرة - سامية سيد - حددت رابطة الاندية المصرية المحترفة يوم 14 يونيو المقبل موعدا لانتهاء بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجاري 2024 - 2025

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن مواعيد مباريات بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ وتنطلق ايام ١٨ و ١٩ و ٢٠ مارس من الشهر الجاري .

جاءت مجموعات كأس مصر 2025 كالتالي :

المجموعة الأولى: الزمالك- سموحة- مودرن سبورت- بتروجت- الجونة.

ثانيا: المصري- سيراميكا- زد- البنك الأهلي- غزل المحلة.

الثالث: الأهلي- طلائع الجيش- إنبي- فاركو.

الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندري- الإسماعيلي- حرس الحدود.

يتواجه الاهلي مع انبي في مباريات الجولة الاولي يوم ٢٠ مارس باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات المجموعة الثالثة ، بينما يلعب الزمالك مع الجونة يوم ١٩ مارس ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعه الأولى .

وكشف أحمد دياب أن من حسن حظ رابطة الأندية وجود الثنائي سيف الوزيري ومحمد يحيي لطفي على رأس الشركة المتحدة للرياضة، كاشفا أن هناك مجهودات تمت بين الطرفين ساهمت في إنجاح منظومة كرة القدم بشكل كبير.

وأضاف دياب أنه تم بيع مسمى كأس الرابطة هذا الموسم بعد نجاح البطولة بشكل كبير، مؤكدا أن جوائز بطولة الرابطة ستصل لـ 25 مليون جنيه، في الوقت الذي سيحصل أى نادي يشارك على 400 الف جنية نظير المشاركة فقط.

علي أن تكون الجوائز كالتالي:

البطل 10 ملايين

الوصيف 4 ملايين

الثالث 2 مليون

الرابع 1.5 مليون