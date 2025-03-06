شكرا لقرائتكم خبر عن صالة زويل تستضيف بلاي أوف نهائي سيدات الطائرة بين الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة الطائرة عن استضافة صالة زويل بالسادس من أكتوبر لمواجهات بلاي أوف نهائي دوري السيدات الممتاز للموسم المحلي 2024-2025 بين الأهلي و الزمالك يومي 14،15 مارس الجاري .

كما تم تحديد 17 مارس الحالي لإقامة مباراة فاصلة أن وجدت، بينما يتنافس سبورتنج ووادي دجلة علي المركزين الثالث والرابع .

وجاء جدول المنافسة كالتالي :



وضرب فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك، موعدا مع الأهلي في بلاي أوف نصف الدوري الممتاز بعد الفوز علي نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3-0، في مباراة فاصلة لحسم المقعد الرابع في نصف نهائي دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة، وصعد أيضا بتروجت بعد الفوز على القناة، وكذلك الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج، وحسم الزمالك المتأهل الرابع علي حساب الطلائع.