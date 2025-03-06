شكرا لقرائتكم خبر عن "رع" منافس قوى قادم فى دورى الكرة النسائية الموسم المقبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق رع للكرة النسائية رحلة صعوده بنجاح إلى دورى الكرة النسائية الممتاز، بعدما شق طريقه من القسم الثالث إلى الثانى بالموسم الماضى، لينجح فى الوصول لدورى الشهرة بنهاية الموسم الحالى، بعدما احتل المركز الثانى بجدول الدورى.

جانب من المباريات

وقادت ماريان يحيى مدرب فريق رع لاحتلال المركز الثانى بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز فى 13 وتعادل وحيد وهزيمة فى 3 لقاءات ليصل إلى النقطة الـ40.



رع فى الدورى

من جانبه أكد على البشبيشى رئيس مجلس إدارة نادى رع، أن لاعبات الفريق قدمن مستويات عالية وعلى مستوى المسئولية منذ انطلاق الموسم حتى تحقق حلم الصعود تحت قيادة فنية تضم كلا من ماريهان يحيى المديرة الفنية والثنائى حسام سعد وأمانى رشاد مساعدين.

رع

أضاف البشبيشى أنه سيتم تكريم لاعبات الفريق والجهاز الفنى بعد ظهورهن بمستوى فنى رائع وإصرارهن على الصعود إلى دورى الأضواء للكرة النسائية، موضحا أن هناك أكثر من لاعبة ظهرت بمستوى فنى متميز خلال منافسات المسابقة مثل صفا محمد وندى نصر ورحمة أسامة ونسمة فكرى وحبيبة محب وشاهندا محمد وفاطمة خالد.