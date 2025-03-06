شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يستعيد خدمات هادى رياض أمام حرس الحدود في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت، خدمات هادى رياض مدافع الفريق البترولى أمام حرس الحدود في المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل، على استاد حرس الحدود، في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة المنافسة على لقب دورى nile.

وغاب هادى رياض عن بتروجت أمام غزل المحلة التي انتهت بفوز الفريق البترولى بهدفين مقابل هدف في آخر جولات الدور الأولى، للإيقاف بعد حصوله على 3 إنذارات، وسيعود لتشكيل الفريق أمام حرس الحدود في المباراة المقبل.

وحجز فريق بتروجت مكانا في مجموعة المنافسة على لقب الدورى، بعد أن احتل المركز الثامن برصيد 22 نقطة، اذ خاض 17 مباراة فاز خلالها في 5 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 5 مباريات، سجل لاعبو الفريق البترولى 17 هدفا واستقبلت شباكهم 18 هدفا.

وسجل 10 لاعبين أهداف بتروجيت خلال الـ17 مباراة الماضية، يتقدمهم رشاد المتولى صانع ألعاب الفريق برصيد 3 أهداف وصاحب هدف الفوز على المحلة الذى وضع الفريق في المجموعة الأولى، بالإضافة إلى أحمد فاروق وبدر موسى وإسماعيل بامبا وشيكودي جبريل ومصطفى الجمل "هدفين لكل لاعب"، ثم هدف لكل من إسلام هشام وهادي رياض وأحمد حمدان وأحمد رضا.