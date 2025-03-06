شكرا لقرائتكم خبر عن رقم وحكاية.. 6 ألقاب بكأس مصر تضع الاتحاد السكندري على قائمة الأكثر تتويجاً والان مع تفاصيل الخبر

تمتلك الأرقام لغة واقعية لا تعرف المجاملة، حيث تعكس إنجازاً ونجاحاً لصاحبه، أو تكشف عن قصور وتراجع، وفي الرياضة المصرية التي تزخر بشكل عام بالعديد من المعلومات الرقمية، نجد العديد من الحقائق المختلفة، بعضها يندرج تحت خانة الإنجازات والبعض الآخر تحت خانة الإخفاقات نرصدها على مدار حلقات مختلفة خلال شهر رمضان المبارك.

وحكاية اليوم ترصد إنجازاً حققه الاتحاد السكندري، بعدما زين دولاب بطولاته بـ 6 ألقاب من بطولة كأس مصر، جعلته أكثر الأندية المصرية تتويجاً باللقب المحلي خلف الأهلي والزمالك.

وصل الاتحاد للمباراة النهائية "14" مرة، توج باللقب فى "6" بطولات.

الأولى فى النسخة الخامسة "1926" على حساب الأهلى حامل لقب النسختين الثالثة والرابعة فى مباراة الإعادة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد انتهاء المبارة الأولى بالتعادل بهدفين لكل فريق.

واللقب الثانى بعد "10" سنوات بالفوز على السكة الحديد بثلاثة أهداف مقابل هدف عام "1936".

اللقب الثالث عام "1948" على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وكرر نفس الإنجاز عام "1963" وحول تأخره أمام الزمالك حامل اللقب بهدفين إلى فوز بثلاثية سجل أحمد صالح هدفين، رد بهم زعيم الثغر اعتباره.

اللقب الخامس عام "1973" على حساب الأهلى بهدفين مقابل هدف فى مباراة الأعادة، وكانت المباراة الأولى انتهت بالتعادل السلبى,

وأخر ألقابه كان عام "1976" على حساب الأهلى أيضا بهدف دون رد سجله طلعت يوسف.

بينما جاء وصيفا "9" مرات أعوام "1922" أمام الزمالك "0-5"، و "1923" بعد فوزه على السكة، وعام "1925" خسر أمام الأهلى "0-3" فى مباراة الإعادة.