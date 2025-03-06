شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي المصري يغيب عن مواجهة البنك الأهلي فى ثمن نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

تأكد غياب ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، كريم العراقي، كريم بامبو وخالد الغندور، عن مباراة الفريق البورسعيدي المقبلة أمام البنك الأهلي في دور الـ 16 بكأس مصر، والتي تجمع الفريقين مساء غداً الجمعة.

ويدخل اليوم الخميس، فريق المصري، تحت القيادة الفنية للتونسي أنيس بوجلبان، معسكراً مغلقاً بالإسكندرية، استعداداً للمباراة المرتقبة أمام البنك الأهلي، والتي تجمع الفريقين في التاسعة والنصف مساء غداً الجمعة على ستاد برج العرب.

ويستعيد المصري، خدمات مدافعه باهر المحمدي في اللقاء المقبل بالكأس، بعدما غاب عن آخر مباراتين في الدوري بسبب تعرضه للطرد في مواجهة الإسماعيلي التي انتهت بالتعادل السلبي في الدوري الممتاز.

وحصد المصري 30 نقطة خلال مشواره ببطولة الدوري، ليضمن الاستمرار في المربع الذهبي بعد انتهاء الدور الأول، بعدما خاض 17 مباراة ، فاز خلالهم في 8 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 11 آخرين.

كان المصري تأهل إلى دور الـ 16 عقب الفوز على عقب الفوز على وادي دجلة بهدف نظيف، بينما جاء تأهل البنك الأهلي بعد الفوز على بترول أسيوط بهدف نظيف أيضاً.