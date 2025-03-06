شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائيات الدور الأول من الدورى المصرى قبل انطلاق مرحلة الحسم والهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار عن منافسات الدور الأول من مسابقة الدورى المصرى "دوري nile"، بعد نهاية الجولة السابعة عشرة أمس الأربعاء، والتي حسمت شكل الدورى في المرحلة الثانية.

وانقسمت أندية الدورى إلى مجموعتين، الأولى وهى التي تنافس على لقب الدورى وتضم 9 أندية، والثانية هي الهروب من الهبوط وتضم أصحاب آخر 9 مراكز في الترتيب.

وتضم مجموعة المنافسة على اللقب كل من: بيراميدز والأهلى والزمالك والمصرى والبنك الأهلى وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

وتضم مجموعة الهروب من الهبوط، كلا من: زد وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت، حيث يهبط فريقان هذا الموسم.

ونستعرض في التقرير التالى أبرز إحصائيات الدور الأول من الدورى المصرى؟؟

المتصدر: بيراميدز برصيد 42 نقطة

الوصيف: الأهلى برصيد 39 نقطة

الأكثر فوزا: بيراميدز بـ13 انتصارا

الأقل فوزا: مودرن سبورت بانتصار وحيد

الأكثر هزيمة: غزل المحلة ومودرن سبورت بـ10 هزائم

الأقل هزيمة: الأهلى بدون هزيمة

الأكثر تعادلا: بتروجت بـ7 لقاءات

الأقل تعادلا: سموحة وغزل المحلة بمواجهتي

عدد الأهداف: 315 هدفا

أقوى هجوم: بيراميدز بـ32 هدفا

أقوى دفاع: الأهلى بـ9 أهداف

هداف الدورى: إمام عاشور بـ9 أهداف