بطولة فرنسا: ليون متمسك بفونسيكا رغم ايقافه حتى تشرين الثاني/نوفمبر

الرياص - اسماء السيد - ليون : تمسك مالك ورئيس نادي ليون الفرنسي لكرة القدم، الأميركي جون تيكستور، بخدمات المدرب البرتغالي باولو فونسيكا رغم ايقافه حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بسبب رد فعله العنيف تجاه حكم مباراة فريقه أمام بريست (2 1) الأحد في الدوري المحلي.

وكتب تيكستور في حسابه على انستغرام "عيد ميلاد سعيد باولو! أنا معك اليوم ودائما. لقد ارتكبت خطأ... اعتذاراتك كانت صادقة... وعقوبتك قاسية جدا بكل وضوح. أنت الرجل المناسب لليون وسنستمر (معا)".

ولم يحتفل فونسيكا الأربعاء بعيد ميلاده الثاني والخمسين بالشكل المناسب، وذلك بعدما قررت لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري الفرنسي إيقافه حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بسبب رد فعله العنيف تجاه الحكم في المباراة أمام بريست.

ووقعت الحادثة خلال اللحظات الأخيرة من المباراة المشحونة، عندما طرد فونسيكا بسبب احتجاجاته.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، بينما كان الحكم باستيان ميّو يراجع حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" حول ركلة جزاء محتملة لصالح بريست، بدا فونسيكا منزعجا من احتساب أربع دقائق كوقت بدل ضائع معتبرا انه مبالغ فيه.

وخرج فونسيكا عن طوره بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجهه، وسارع نحو الحكم حيث حصل احتكاك بسيط بينهما بالرأس، قبل أن يوجه البرتغالي الاهانات معربا في الوقت ذاته عن غضبه الشديد، قبل أن يبادر اللاعبون لابعاده.

ولم يتأخر فونسيكا الذي استلم الادارة الفنية لليون في 31 كانون الثاني/يناير الماضي، في محاولة لملمة أثار تصرفاته بعد المباراة قائلا "أردت الاعتذار عن هذا التصرف. لم يكن ينبغي لي أن أفعل ذلك بهذه الطريقة. إنها الحقيقة".

ويتواجد فونسيكا في العاصمة الرومانية حيث يتواجه ليون مساء الخميس مع إف سي بوخارست في ذهاب ثمن نهائي مسابقة "يوروبا ليغ".

ولا تنطبق العقوبة، في الوقت الحالي أقله، على مسابقات الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا).