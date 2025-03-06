شكرا لقرائتكم خبر عن ركز يا زملكاوى.. كشف لغز غضب إمام عاشور من جمهور الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مقرب من إمام عاشور نجم النادي الأهلى، أسباب غضب اللاعب في مباراة طلائع الجيش الأخيرة بدوري نايل والتي فاز بها المارد الأحمر بهدفين دون رد.

وأثناء خروج إمام عاشور بعد استبداله في الدقيقة 89، توجه اللاعب بإشارة "تعني السكوت" لأحد المتواجدين في المدرجات.

وكشف المصدر المقرب من أمام عاشور ان إشارة السكوت التي قام بها كانت موجهة لمشجع تواجد في المدرجات، والذي انهال بالهتافات على اللاعب بسبب إخفاق إمام في التعامل مع إحدى الكرات قائلا له: "ركز يازملكاوي" وهو ما أثار غضب اللاعب .

ومع نهاية الدور الأول لدوري نايل، يتصدر إمام عاشور، نجم الأهلي، قائمة هدافي الدوري المصري برصيد 9 أهداف، متفوقًا بفارق هدف واحد عن ناصر منسي، مهاجم الزمالك، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 8 أهداف.

إلى جانب صراع الهدافين، يتصدر بيراميدز لجدول الترتيب برصيد 42 نقطة، متفوقًا بفارق 3 نقاط عن الأهلي، الذي يأتي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 32 نقطة.