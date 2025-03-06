شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات المصري في بطولة كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن مواعيد مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بالمجموعة الثانية لكأس عاصمة مصر ( كأس الرابطة ) ، هذا وقد جاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

الجولة الأولى:

راحة لفريق المصري .

مباراة الجولة الثانية:

تجمع بين المصري وزد ، وتقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من مارس الجاري على ستاد السويس الجديد.

مباراة الجولة الثالثة:

تجمع بين البنك الأهلي والمصري وتقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين الموافق الرابع والعشرين من مارس الجاري على ستاد السويس الجديد.

مباراة الجولة الرابعة:

تجمع بين المصري وسيراميكا وتقام في تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت الموافق الخامس من أبريل المقبل على ستاد السويس الجديد

مباراة الجولة الخامسة:

تجمع بين غزل المحلة والمصري وتقام في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء الموافق السادس عشر من أبريل المقبل على ستاد السويس الجديد.