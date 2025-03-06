شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات المصري في بطولة كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالخميس، 06 مارس 2025 01:14 م
أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن مواعيد مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بالمجموعة الثانية لكأس عاصمة مصر ( كأس الرابطة ) ، هذا وقد جاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:الجولة الأولى:
راحة لفريق المصري .مباراة الجولة الثانية:
تجمع بين المصري وزد ، وتقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من مارس الجاري على ستاد السويس الجديد.مباراة الجولة الثالثة:
تجمع بين البنك الأهلي والمصري وتقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين الموافق الرابع والعشرين من مارس الجاري على ستاد السويس الجديد.مباراة الجولة الرابعة:
تجمع بين المصري وسيراميكا وتقام في تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت الموافق الخامس من أبريل المقبل على ستاد السويس الجديدمباراة الجولة الخامسة:
تجمع بين غزل المحلة والمصري وتقام في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء الموافق السادس عشر من أبريل المقبل على ستاد السويس الجديد.
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