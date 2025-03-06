شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم لعب للقطبين.. انتقال التوأم حسام وإبراهيم للزمالك أشهر زلزلال هز الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من النجوم الذين لعبوا في صفوف الأهلي والزمالك وصنعوا معهما تاريخا كبيرا، وأصبحوا من نجوم الكرة المصرية، ولكن هناك البعض الذى اختار أن يلعب بقميص قطبى الكرة المصرية معاً، ويخوض تحديا مختلفا من نزع الفانلة البيضاء وارتداء الحمراء أو العكس، وما يترتب عليه من ردة فعل قوية في الشارع الرياضي وغضب من جمهور ناديه القديم بسبب قراره اللعب لغريمه التقليدي.

على مدار شهر "رمضان الكريم" نتناول بشكل يومي حكاية نجم كروي اختار أن يلعب للقطبين، وقبل خوض مغامرة الهجوم المتوقع من جماهير ناديه القديم وكيف تأقلم على الوضع الجديد والتحدي الذي جعله في مرمى الهجوم والانتقادات من جماهير ناديه، وفي نفس الوقت كيف تحول من لاعب غير مرغوب فيه من جمهور ناديه القديم إلى لاعب يلقى كل الدعم من نفس الجمهور.

حكاية اليوم عن التوأم حسام وإبراهيم حسن نجما الأهلي والزمالك السابقين واللذان لعبا لسنوات عديدة داخل صفوف القلعة الحمراء وحققا العديد من البطولات والألقاب قبل رحيلهما مطلع الألفية الجديدة للزمالك، في صفقة مدوية هزت عرش الكرة المصرية وقتها، ولعبا عدة سنوات مع الفريق الأبيض وحققا معه بعض البطولات، لتكون أكثر الصفقات المدوية في موسم الانتقالات في بداية الألفية الثالثة، لاسيما أن التوأم صنعا تاريخا ناصعا مع الأهلي، خاصة حسام حسن الذي أصبح وصيف الهداف التاريخي للأهلي.

وانضم التوأم إلى ناشئى الأهلى عام 1979 تحت قيادة الدكتور عمرو أبو المجد، وتم تصعيدهما فى نهاية موسم 1984-1985 للفريق الأول تحت قيادة محمود السايس، وشارك إبراهيم حسن فى مباراة الإسماعيلى بالإسماعيلية فى 5 مايو 1985، ثم شارك حسام فى المباراتين التاليتين أمام الترسانة فى 14 مايو 1985، ثم الزمالك 26 مايو.

استمرت مسيرتهما مع الأهلى حتى نهاية كأس العالم 1990، حيث انتقلا سويا إلى باوك اليونانى موسم 1990/1991، ومنه إلى نيوشاتيل السويسرى موسم 1991/1992، الذى شهد قمة نضج التوأم فى كأس الاتحاد الأوروبى عندما سجل إبراهيم حسن هدف الفوز التاريخى لفريقه على ريال مدريد.

بينما سجل حسام حسن اسمه فى سجلات البطولة بتسجيله سوبر هاتريك فى شباك سلتيك الأسكتلندى، ثم عادا مجددا للأهلى لمدة ثمانى سنوات، تخللها إعارة لحسام حسن للعين الإماراتى شتاء 2000.

حقق حسام حسن مع الأهلى 23 بطولة مقابل 19 لإبراهيم حسن الذى لم يشارك موسمى 1985/1986، 1986/1987، حيث جاءت مشاركته مع تولى أنور سلامة تدريب الفريق مع الإنجليزى جيف باتلر.

شارك حسام حسن فى 300 مباراة سجل خلالها 142 هدفا ليصبح ثانى هدافى الأهلى فى تاريخه، بينما خاض إبراهيم حسن 292 مباراة سجل خلالها 33 هدفا، كما لعب حسام حسن كمحترف أكثر من 40 مباراة سجل خلالها 16 هدفا.

وفى أغسطس 2000 تفاجأ الجميع بانتقال التوأم حسن للزمالك غريم الأهلى التقليدى فى صفقة انتقال حر هزت الوسط الرياضى، واستمرت أربع سنوات، هى الأفضل تاريخيا فى تاريخ القلعة البيضاء من حيث النتائج، حيث حققا مع الفريق 10 بطولات من أصل 11 بطولة حققها الزمالك فى تلك السنوات الأربعة.

لعب خلال تلك الفترة حسام حسن 107 مباريات سجل خلالها 54 هدفا، بينما لعب إبراهيم حسن 82 مباراة وسجل 8 أهداف.

ومن الزمالك انتقلا إلى المصرى البورسعيدى لمدة موسمين، ثم انتقل حسام حسن إلى الترسانة موسم 2006-2007، ثم الاتحاد بداية موسم 2007-2008، وفى نهاية ذلك الموسم بدأ التوأم مسيرتهما التدريبية، وعمل حسام حسن مديرا فنيا وإبراهيم مديرا للكرة لكل من أندية المصرى فى أكثر من مناسبة، المصرية للاتصالات، الزمالك مرتين، الإسماعيلي، مصر المقاصة، الاتحاد السكندري، بيراميدز، سموحة، كما توليا تدريب منتخب الأردن الأول.

وعلى الجانب الدولى انضم حسام حسن لمنتخب مصر الأول أواخر عام 1985 أمام النرويج، واستمر حتى عام 2006، حيث حقق مع المنتخب لقب بطولة الأمم الإفريقية ثلاث مرات أعوام 1986، 1998، 2006، كما شارك مع توأمه فى كأس العالم 1990، وسجل هدف التأهل فى شباك الجزائر، وشارك أيضا فى كأس العالم للقارات 1999.

واعتلى قمة أكثر لاعبى العالم من حيث المشاركة الدولية عام 2001، والتى يحتلها حاليا أحمد حسن كامل نجم مصر، حيث توقف 176 مباراة، سجل خلالهما 66 هدفا وهو الهداف التاريخى للمنتخب، وله 10 مباريات أخرى غير مسجلة دوليا سجل خلالها ستة أهداف.

بينما لعب إبراهيم حسن 128 مباراة دولية سجل خلالها 15 هدفا، بالإضافة إلى ثلاث مباريات غير مسجلة دوليا، سجل خلالها هدفا، وكان ظهوره الأول أمام بلغاريا وديا في 2 مارس 1988.