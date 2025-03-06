شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ اتصالاته مع اتحاد الكرة لمعرفة هوية حكم مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ النادى الأهلى خلال الساعات المقبلة اتصالاته مع الاتحاد المصرى لكرة القدم من أجل الاستفسار عن حكم مباراة القمة أمام الزمالك يوم 11 مارس الجارى فى الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الدورى الممتاز (دورى nile).

ويرغب الأهلى فى معرفة "هوية" طاقم تحكيم مباراة القمة ومدى إمكانية استقدام طاقم أجنبى رغم صعوبة تنفيذ ذلك بسبب ضيق الوقت.

ورغم أن الزمالك هو صاحب المباراة إلا أن إدارة القلعة الحمراء تترقب تحديد حكم القمة لأن المباراة تمثل بطولة خاصة، كما أنها ستكون مؤثرة فى سباق التتويج بالدورى.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مواعيد مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري موسم 2024-25، والتي ستشهد إقامة قمة مُبكرة بين الزمالك والأهلي في الجولة الأولى.

وانتهت مباريات المرحلة الأولى بعد انقضاء 17 جولة من المنافسات وشهدت تصدر بيراميدز الترتيب برصيد 42 نقطة يليه الأهلى بـ39 نقطة ثم يأتى الزمالك ثالثاً برصيد 32 نقطة.

وتتنافس الفرق في المرحلة الثانية والمقسمة لمجموعتين، الأولى تضم 9 أندية تنافس على اللقب، وهى بيراميدز والأهلى والزمالك والمصرى والبنك الأهلى وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود ، بينما تضم المجموعة الثانية التى تنافس على الهروب من شبح الهبوط ، كلاً من : زد وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندرى والجونة وغزل المحلة والإسماعيلى وإنبى ومودرن.

ويهبط فريقان لدوري المحترفين بنهاية الموسم الجاري، في المقابل سيصعد 3 فرق ليصبح العدد 19 في الموسم المقبل، ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع الأهلي على استاد الدفاع الجوي في السابعة مساء يوم 12 أبريل المقبل.