شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات بيراميدز فى المرحلة النهائية من دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت قرعة رابطة الأندية المصرية المحترفة التى أقيمت بالذكاء الصناعى، فريق بيراميدز في مواجهات قوية في الأسابيع الأولى من مرحلة المنافسة على لقب دورى nile.

وتنطلق مباريات مجموعة المنافسة على اللقب فى الدورى 11 مارس الجارى، والتى تضم 9 فرق تنافس على لقب الدورى، وهي: بيراميدز والأهلى والزمالك والمصرى والبنك الأهلى وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

موعد مباريات بيراميدز فى المرحلة النهائية

الجولة الأولى: بيراميدز مع المصرى 9:30 مساء الأربعاء 12 مارس

الجولة الثانية: بيراميدز مع الأهلى 7 مساء السبت 12 أبريل

الجولة الثالثة: حرس الحدود مع بيراميدز 4 عصر الأربعاء 30 أبريل

الجولة الرابعة: فاركو مع بيراميدز 4 عصر الأحد 4 مايو

الجولة الخامسة: البنك الأهلى مع بيراميدز 7 مساء الجمعة 9 مايو

الجولة السادسة: الزمالك مع بيراميدز 7 مساء الثلاثاء 13 مايو

الجولة السابعة: بتروجت مع بيراميدز 4 عصر السبت 17 مايو

الجولة الثامنة: باى

الجولة التاسعة: سيراميكا مع بيراميدز الأربعاء 28 مايو

ترتيب جدول الدوري المصرى بعد نهاية الدور الأول

يتصدر فريق بيراميدز ترتيب جدول الدوري المصرى بعد نهاية الدور الأول برصيد 42 نقطة، متفوقا على الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 39 نقطة، وحل نادى الزمالك ثالثا برصيد 32 نقطة، فيما جاء المصرى البورسعيدى فى المركز الرابع برصيد 30 نقطة.