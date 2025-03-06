شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تؤجل تحديد موعد الجولة الأخيرة للدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب عدم الإعلان عن موعد الجولة التاسعة و الأخيرة من الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز بناءً على موقف الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات الإفريقية أو الفرق المتنافسة على عدم الهبوط للدرجة الأدنى .ومن المقرر أن ينتهي الدوري المصري في نهاية شهر مايو المقبل حيث أن الجولة الثامنة سيتم اقامتها أيام ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٨ مايو . أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن مواجهة الزمالك للاهلي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري يوم ١١ من شهر مارس الجاري .
وتقام مباراة الزمالك و الاهلي في التاسعة و النصف باستاد القاهرة الدولي .
وتقرر انطلاق مباريات الدور الثاني للدوري يوم ١١ مارس الجاري على مدار أيام .
كما تم تقسيم الدور الثاني لمجموعتين تضم الاولي ٩ فرق تنافس علي لقب الدوري و هي بيراميدز و الاهلي و الزمالك و المصري و البنك الاهلي و سيراميكا و فاركو و بتروجت و حرس الحدود .
بينما تضم المجموعة الثانية و التي تنافس للهروب من شبح الهبوط حيث يهبط فريقين هذا الموسم ، وجاءت الفرق التسعة كالتالي زد و طلائع الجيش و سموحه و الاتحاد السكندري و الجونة و غزل المحلة و الإسماعيلي و انبي و مودرن .
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