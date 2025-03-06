شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تؤجل تحديد موعد الجولة الأخيرة للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب عدم الإعلان عن موعد الجولة التاسعة و الأخيرة من الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز بناءً على موقف الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات الإفريقية أو الفرق المتنافسة على عدم الهبوط للدرجة الأدنى .

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن مواجهة الزمالك

في الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري يوم ١١ من شهر مارس الجاري .

ومن المقرر أن ينتهي الدوري المصري في نهاية شهر مايو المقبل حيث أن الجولة الثامنة سيتم اقامتها أيام ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٨ مايو .للاهلي

وتقام مباراة الزمالك و الاهلي في التاسعة و النصف باستاد القاهرة الدولي .

وتقرر انطلاق مباريات الدور الثاني للدوري يوم ١١ مارس الجاري على مدار أيام .

كما تم تقسيم الدور الثاني لمجموعتين تضم الاولي ٩ فرق تنافس علي لقب الدوري و هي بيراميدز و الاهلي و الزمالك و المصري و البنك الاهلي و سيراميكا و فاركو و بتروجت و حرس الحدود .

بينما تضم المجموعة الثانية و التي تنافس للهروب من شبح الهبوط حيث يهبط فريقين هذا الموسم ، وجاءت الفرق التسعة كالتالي زد و طلائع الجيش و سموحه و الاتحاد السكندري و الجونة و غزل المحلة و الإسماعيلي و انبي و مودرن .