شكرا لقرائتكم خبر عن خليك رياضى.. محمد عصب ينصح بتدريب يومى فى البيت يحافظ على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الضرورى الحفاظ على النشاط البدنى وممارسة التمارين الرياضية للبقاء فى صحة جيدة، أثناء الصيام، ويمكن أن يساعدك دمج التمارين البسيطة والسهلة فى روتينك اليومى على البقاء نشيطًا وتعزيز صحتك، وتواصل الخليج 365 محمد عصب مدرب وخبير التغذية فى منتخب رفع الأثقال لنتعرف على تمارين رياضية سهلة يمكنك عملها أثناء الصيام.

ويقول محمد عصب إن شهر رمضان هذا العام مميز نظرا لأن وقت الصيام قصير 13 ساعة والجميع يتمكن من التدريبات قبل الصيام، ولكن نبتعد عن التدريبات بأحمال قليلة.

وتابع من التمارين التى تساعد على الحفاظ على صحتك فى شهر رمضان هو تمارين وزن الجسم، والذى يمكن أن تؤديه فى منزلك أثناء الشهر الكريم.

وأضاف تتطلب تمارين وزن الجسم الحد الأدنى من المعدات ويمكن إجراؤها فى منزلك، قم بتضمين تمارين بسيطة مثل القرفصاء والضغط لتقوية العضلات وتحسين اللياقة البدنية، بشكل عام قم بإجراء كل تمرين لعدد محدد من التكرارات أو فترات زمنية، واضبط الشدة لتناسب مستوى لياقتك البدنية.