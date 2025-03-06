شكرا لقرائتكم خبر عن الجفالى يخضع لبرنامج تأهيلى خاص فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يخضع أحمد الجفالى لاعب فريق الزمالك إلى برنامج تأهيلى خاص فى ظل الإصابة التى يعانى منها بمزق فى العضلة الخلفية، والتى تعرض لها خلال مباراة الفريق السابقة أمام إنبى بالجولة السابعة عشر من بطولة الدورى.

ووضع الجهاز الطبى للفريق برئاسة الدكتور محمد أسامة برنامجا تأهيليا خاصا باللاعب، لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة فى التدريبات الجماعية فى أقرب وقت ممكن.

ومن المقرر أن يغيب اللاعب عن الزمالك من شهر إلى شهر ونصف حتى تمام شفاؤه من الإصابة التى يعانى منها، وتحتاج إلى وقت للعودة للمشاركة فى التدريبات.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق مودرن سبورت المقرر لها يوم غد الجمعة فى إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.