شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مليون جنيه مكافآت بطولة كأس عاصمة مصر بمشاركة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى..

- البطل 10 ملايين

- الوصيف 4 ملايين

- الثالث 2 مليون

- الرابع 1.5 مليون

تشهد بطولة كأس عاصمة مصر للنسخة الحالية 2024 تقسيم فرق الدورى الثمانية عشر إلى أربعة مجموعات جاءت كالتالى..

المجموعة الأولى.. الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجت - الجونة.

المجموعة الثانية.. المصري - سيراميكا - زد - البنك الأهلي - غزل المحلة.

المجموعة الثالثة.. الأهلي - طلائع الجيش - إنبي - فاركو.

المجموعة الرابعة.. بيراميدز- الاتحاد السكندري - الإسماعيلي - حرس الحدود.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن مواعيد مباريات بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2024 -2025، وتنطلق أيام 18 و19 و20 مارس الجارى.