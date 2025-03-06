شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة لجنة الاستثمار تقرب ثلاثى الزمالك من التجديد والان مع تفاصيل الخبر

عقد أيمن ممدوح عباس عضو لجنة التنمية والاستثمار بنادى الزمالك جلسة سرية مع ثلاثى الفريق الأبيض أحمد مصطفى زيزو،عبد الله السعيد وعمر جابر منذ أسبوع فى مكتبه بأحد شركاته التى يديرها وناقشوا فيها العديد من الأمور التى تخص مستقبلهم الكروي.

وتطرق أيمن ممدوح عباس فى الحديث مع ثلاثى الزمالك عن ملف تجديد العقود وطلباتهم المادية،من أجل استمرارهم مع الفريق الأبيض خاصة أن عقودهم تنتهى أخر الموسم الحالي،حيث حملت الجلسة العديد من الإيجابيات بين الطرفين.

وكانت جلسة ثلاثى الزمالك مع أيمن ممدوح عباس برعاية لجنة التخطيط فى نادى الزمالك والتى تضم فى عضويتها عمرو الجنايني،حازم إمام وأحمد حسام ميدو،وبعد انتهاء الجلسة التقط ثلاثى الزمالك صورة تذكارية مع أيمن ممدوح عباس وأكدوا ترحيبهم بالاستمرار مع القلعة البيضاء.