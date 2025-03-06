شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات اليوم الأول لكأس العالم للشيش بالعاصمة الإدارية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت، اليوم، منافسات اليوم الأول لبطولة كأس العالم لـ سلاح الشيش المقامة فى صالات نادى النادى بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة ما بين 6 حتى 9 مارس الجارى.

وتقام اليوم منافسات الأدوار التمهيدية على صعيد السيدات بداية من دور المجموعات حتى دور الـ64، على أن تقام النهائيات يوم السبت المقبل.

ويمثل مصر على صعيد السيدات فى البطولة 10 لاعبات وهن مريم الزهيري، ساندرا شريف، سلمى هاني، لارا محمد، إنجي عبده، سارة الملاح، لوجين خالد، جنى إيهاب، جنى أبوغنيم، نهى هاني.

وأسفرت القرعة عن وقوع مريم الزهيري في المجموعة الأولى مع بطلات الصين، أمريكا، كولومبيا، المجر، أوكرانيا وإيطاليا، فيما تقع ساندرا شريف في المجموعة الثانية مع بطلات كندا، المجر، الهند، أمريكا، اليابان وهونج كونج.

وتشارك سلمى هانى فى المجموعة الرابعة مع بطلة البلد المحايد، الصين، كوريا الجنوبية، المجر، أمريكا، وألمانيا، فيما تلعب لارا محمد في المجموعة السادسة مع بطلات فنزويلا، كولومبيا، أمريكا، الصين، أوكرانيا والبلد المحايد.

وتقع إنجى عبده فى المجموعة السابعة مع بطلات كرواتيا، إيطاليا، بريطانيا، اليونان، البرازيل وأمريكا، فيما تخوض سارة الملاح منافساتها بالمجموعة العاشرة مع بطلات سنغافورة، اليابان، أمريكا، الهند، فرنسا والبلد المحايد.

أما لوجين خالد فتقع في المجموعة الحادية عشر مع بطلات كوريا الجنوبية، البلد المحايد، رومانيا، سنغافورة، إيطاليا والنمسا، فيما تواجه جنى إيهاب بطلات سنغافورة، الصين، إسبانيا، الأرجنتين، اليابان وفرنسا في المجموعة الخامسة عشر.

وأخيرا تقع جنى أبو غنيم في المجموعة الثامنة عشر مع بطلات سنغافورة، أمريكا، تونس، هونج كونج، ألمانيا والهند، فيما تقع نهى هاني في المجموعة التاسعة عشر مع بطلات الصين، لوكسمبورج، كوريا الجنوبية، إيطاليا، ألمانيا وفنزويلا.

ويشارك فى البطولة 46 دولة مختلفة يمثلهم 428 لاعباً ولاعبة حتى الآن بواقع 242 لاعباً فى منافسات فردى الرجال و186 لاعبة فى منافسات فردى السيدات، كما تشهد البطولة مشاركة 26 منتخباً فى منافسات فرق الرجال و22 منتخباً في فرق السيدات.

وجاءت الدول المشاركة على النحو التالي: مصر – البلد المحايد – الارجنتين – النمسا – البرازيل – كندا – الصين – كولومبيا – كرواتيا – اسبانيا – فرنسا – بريطانيا – المانيا – اليونان – هونج كونج – المجر – الهند – ايطاليا – اليابان – كوريا – لوكسمبورج – موريشيوس – الفلبين – بولندا – رومانيا – سنغافورة – سلوفاكيا – السويد – تايبيه الصينيه – تونس – تركيا – اوكرانيا – امريكا – فنزويلا – الجزائر – انجولا - بلجيكا – البحرين – التشيك – المكسيك – نيوزيلاندا – بيرو – قطر – سويسرا - اوزبكستان - هولندا.



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