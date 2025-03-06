شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية لاعب من الدرجة الثانية لدورى الأضواء والشهرة.. دونجا مدفعجى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "احلم.. وصدق حلمك" شعار رفعه بعض اللاعبين الذين ينحتون فى الصخر للوصول إلى الأضواء والشهرة التى كانوا يحلمون به، هذا الطريق لم يكن مفروشا بالورود بينما احتاج لجهد وصبر وكفاح لتحقيق هذا الحلم.

يقدم ”الخليج 365” على مدار شهر رمضان الكريم حكايات من الكفاح التى خاضها لاعبو القسم الثانى والثالث والرابع للوصول إلى دورى الأضواء والشهرة.

نبيل عماد دونجا ورحلة الكفاح

بدأ نبيل عماد الشهير بـ"دونجا" مسيرته فى التاسعة من عمره، فى صفوف الناشئين ببلدية المحلة، وبعد الوصول إلى سن الـ13 عاما انتقل إلى جراند أوتيل، بعد 3 سنوات معهم طلب نادى الجونة ضمه، لكن ظل فى صفوف الناشئين، ولم يتم تصعيده للفريق الأول، وهو ما يتعارض مع طموح اللاعب الذى يسعى للظهور فى الدورى الممتاز، فانتقل إلى أجا، وبعد فترة قصيرة رحل وانضم إلى بنى عبيد، مقابل 20 ألف جنيه.

خلال مشاركاته مع بنى عبيد، لفت انتباه وائل حبيب المشرف على الكرة فى نادى الأسيوطى وقتها، وبالفعل انتقل للأسيوطى مقابل 40 ألف جنيه حصل عليها مسئولو بنى عبيد، وشارك فى مباريات الفريق بالقسم الثانى، ولم يمر الوقت طويلا حتى صعد الأسيوطى للممتاز بقيادة أيمن المزين، والذى كان يعتمد على دونجا بشكل كبير فى المباريات منذ ارتداء قميص الفريق، واستمر مع الفريق حتى بعد تغيير اسمه من الأسيوطى إلى بيراميدز.

إجمالى المباريات التي شارك فيها دونجا مع بيراميدز والأسيوطى 172 مباراة، ساهم خلالها في 9 أهداف، حيث سجل 5 اهداف وصنع 4 أهداف أخرى.

الانتقال إلى الزمالك

انتقل عماد نبيل دونجا إلى الزمالك في الانتقالات الصيفية عام 2022 ليواصل تألقه في وسط القلعة البيضاء، ليشارك حتى الآن في 96 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 أهداف، محققا بطولتى الكونفدرالية والسوبر الأفريقي.

وانضم نبيل عماد دونجا إلى منتخب مصر ولعب 9 مباريات بقميص الفراعنة بعد التألق الكبير الذى يعيشه فى الزمالك فى الوقت الحالى.