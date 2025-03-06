شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة عرفى وروان العربى تتأهلان لربع نهائى بطولة نيوزيلندا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الثنائى المصرى أمينة عرفى وروان العربى إلى الدور ربع النهائى ببطولة نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش، والتى تقام خلال الفترة بين 4 إلى 9 مارس الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، لتندرج فئة البطولات الفضية.

وفازت روان العربى فى دور الـ16 على الأمريكية مارينا ستيفانونى بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-6, 11-8.

كما فازت أمينة عرفى على مواطنتها هنا معتز بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 9-11, 11-2, 19-17.

وكانت سلمى هانى فازت ضمن منافسات الأمس من نفس الدور على عيناء أمانى بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-6, 13-11.

بذلك تحجز مصر 3 مقاعد فى ربه نهائى بطولة نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش.

وشهدت البطولة مشاركة 6 لاعبات فى منافسات السيدات من مصر وهن، أمينة عرفى، روان العربى، هنا معتز، نور هيكل، وسلمى هانى، بينما يشارك لاعب واحد فقط فى منافسات الرجال وهو يحيى النوسانى.