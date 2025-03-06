شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأهلى فى المرحلة النهائية من دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل الأهلى مشواره فى المرحلة النهائية من دورى نايل بمواجهات صعبة وحاسمة فى البطولة أمام الزمالك ثم بيراميدز، بعد إعلان رابطة الأندية المحترفة عن جدول الدورى صباح اليوم الخميس.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد مباريات الدور الثانى للدورى المصرى للموسم الجارى دورى نايل 2024-2025، حيث تقرر انطلاق مباريات الدور الثانى للدورى 11 مارس الجارى على مدار أيام، كما تم تقسيم الدور الثانى لمجموعتين تضم الأولى 9 فرق تنافس على لقب الدورى، وهي بيراميدز والأهلي والزمالك والمصرى والبنك الاهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود ، بينما تضم المجموعة الثانية والتي تنافس للهروب من شبح الهبوط حيث يهبط فريقين هذا الموسم، وجاءت الفرق التسعة كالتالي زد وطلائع الجيش وسموحه والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن.



وجاءت مباريات الأهلى..الجولة الأولى

الزمالك مع الأهلى 9:30 مساء الثلاثاء 11 مارس

الجولة الثانية

بيراميدز مع الأهلى 7 مساء السبت 12 أبريل

الجولة الثالثة

بتروجت مع الأهلى 7 مساء الأربعاء 30 أبريل

الجولة الرابعة

الأهلى وحرس الحدود 7 مساء الأحد 4 مايو

الجولة الخامسة

الأهلى مع المصرى 7 مساء الخميس 8 مايو

الجولة السادسة

سيراميكا مع الأهلى 4 عصرا الثلاثاء 13 مايو

الجولة السابعة

الأهلى مع البنك الأهلى 7 مساء السبت 17 مايو

الجولة الثامنة

الأهلى مع فاركو الأحد 25 مايو