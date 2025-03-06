شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأهلى فى المرحلة النهائية من دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستهل الأهلى مشواره فى المرحلة النهائية من دورى نايل بمواجهات صعبة وحاسمة فى البطولة أمام الزمالك ثم بيراميدز، بعد إعلان رابطة الأندية المحترفة عن جدول الدورى صباح اليوم الخميس.
وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد مباريات الدور الثانى للدورى المصرى للموسم الجارى دورى نايل 2024-2025، حيث تقرر انطلاق مباريات الدور الثانى للدورى 11 مارس الجارى على مدار أيام، كما تم تقسيم الدور الثانى لمجموعتين تضم الأولى 9 فرق تنافس على لقب الدورى، وهي بيراميدز والأهلي والزمالك والمصرى والبنك الاهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود ، بينما تضم المجموعة الثانية والتي تنافس للهروب من شبح الهبوط حيث يهبط فريقين هذا الموسم، وجاءت الفرق التسعة كالتالي زد وطلائع الجيش وسموحه والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن.
الجولة الأولى
الزمالك مع الأهلى 9:30 مساء الثلاثاء 11 مارسالجولة الثانية
بيراميدز مع الأهلى 7 مساء السبت 12 أبريلالجولة الثالثة
بتروجت مع الأهلى 7 مساء الأربعاء 30 أبريلالجولة الرابعة
الأهلى وحرس الحدود 7 مساء الأحد 4 مايوالجولة الخامسة
الأهلى مع المصرى 7 مساء الخميس 8 مايوالجولة السادسة
سيراميكا مع الأهلى 4 عصرا الثلاثاء 13 مايوالجولة السابعة
الأهلى مع البنك الأهلى 7 مساء السبت 17 مايوالجولة الثامنة
الأهلى مع فاركو الأحد 25 مايو
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