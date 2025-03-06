شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مع كولر ملف تجديد عقد عمرو السولية لمدة موسم والان مع تفاصيل الخبر

تحسم لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلى بالتنسيق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني، والمدير الرياضي ونائبه محمد شوقي خلال الأيام المقبلة ملف عمرو السولية لاعب وسط الفريق الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، وهناك مشاورات داخل القلعة الحمراء لحسم مصير اللاعب.

وتتجه النية لتجديد عقده موسماً باعتباره أحد اللاعبين المُخلصين الذين قدموا كثيراً للقلعة الحمراء منذ الإنتقال إليها في يناير 2016 قادماً من نادي الشعب الإماراتي، حيث يؤدي اللاعب بشكل رائع دون إثارة أزمات كما إنه يمثل إضافة فنية للفريق ولو على سبيل المشاركة كبديل بحكم عامل السن.

في هذا الشأن، قال مصدر في الأهلي، أن الاتجاه الأقرب تجديد عقد السولية لمدة موسماً لكن الأمر ليس نهائياً.

ويترقب مسئولو القلعة الحمراء عدة أمور أخرى ستُحدد مستقبل السولية مع النادي من بينها وجهة نظر الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر وكذلك اللاعبين المتواجدين في مركزه خلال الموسم المقبل بجانب أداؤه خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن ضرورة عدم معاناة اللاعب من إية إصابات.

وشدد المصدر على أن كبر سن السولية (35 عاماً) سيكون مهماً أيضاً في مسألة تجديد عقده مع الأهلي لذا سيتم دراسة جميع هذه الأمور خلال الفترة المقبلة قبل حسم ملف تجديد عقد اللاعب.