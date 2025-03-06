شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتفق مع الأهلى على تأجيل رحلة سويسرا بسبب مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

قرر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى تأجيل سفره إلى سويسرا بسبب مباراة القمة أمام الزمالك التى ستُقام يوم 11 مارس الجارى، وتم الإعلان عنها فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

كان كولر قد حصل على موافقة إدارة الأهلى بالسفر إلى سويسرا لقضاء إجازة هناك لعدة أيام رفقة أسرته، مُستغلاً عدم وجود ارتباطات قوية للفريق خلال الفترة المقبلة واكتفاء المشاركة فى بطولة كأس عاصمة مصر (كأس رابطة الأندية المحترفة سابقاً) التى ينوى الأهلى المشاركة فيها بفريق 2005 بالنادى.

لكن إعلان رابطة الأندية جدول المرحلة الثانية من بطولة الدورى تسبب فى حالة من الارتباك داخل القلعة الحمراء قرر على إثرها مارسيل كولر تأجيل سفره إلى بلاده لحين الاتفاق على موعد مناسب.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية صباح اليوم الخميس، مواعيد مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري موسم 2024-25، والتي ستشهد إقامة قمة مُبكرة بين الزمالك والأهلي في الجولة الأولى.

وانتهت مباريات المرحلة الأولى بعد انقضاء 17 جولة من المنافسات وشهدت تصدر بيراميدز الترتيب برصيد 42 نقطة يليه الأهلي بـ39 نقطة ثم يأتي الزمالك ثالثاً برصيد 32 نقطة.

وتتنافس الفرق في المرحلة الثانية والمقسمة لمجموعتين، الأولى تضم 9 أندية تنافس على اللقب، وهى بيراميدز والأهلى والزمالك والمصرى والبنك الأهلى وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود، بينما تضم المجموعة الثانية التى تنافس على الهروب من شبح الهبوط ، كلاً من : زد وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندرى والجونة وغزل المحلة والإسماعيلى وإنبى ومودرن.

ويهبط فريقان لدوري المحترفين بنهاية الموسم الجاري، في المقابل سيصعد 3 فرق ليصبح العدد 19 في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع الأهلي على استاد الدفاع الجوي في السابعة مساء يوم 12 أبريل المقبل.