شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الزمالك فى المرحلة النهائية من الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد مباريات الدور الثانى للدورى المصرى للموسم الجارى دورى نايل 2024-2025، ومن بينها الزمالك، حيث تقرر انطلاق مباريات الدور الثانى للدورى 11 مارس الجارى على مدار أيام.





موعد مباريات الزمالك فى المرحلة النهائية من الدوى

الثلاثاء 11 مارس الزمالك مع الأهلى التاسعة والنصف مساء باستاد القاهرة في الجولة الأولى

الاحد 13 أبريل الزمالك وحرس الحدود في السابعة مساء باستاد الجيش ببرج العرب بالجولة الثانية

الخميس 1 مايو الزمالك والمصرى في السابعة مساء باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة

الاثنين 5 مايو الزمالك والبنك الأهلى في السبعة مساء باستاد القاهرة الدولى بالجولة الرابعة

الجمعة 9 مايو الزمالك وسيراميكا في الرابعة مساء باستاد المقاولون العرب بالجولة الخامسة

الثلاثاء 13 مايو الزمالك وبيراميدز في السابعة مساء باستاد القاهرة الدولى بالجولة السادسة

السبت 24 مايو الزمالك وبتروجت باستاد الكلية الحربية بالجولة الثامنة على أن يحدد الموعد لاحقا

الاحد 1 يونيو الزمالك وفاركو باستاد القاهرة الدولى بالجولة التاسعة على أن يحدد الموعد لاحقا