شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. ممارسة الكاراتيه تحسن صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

عالم الرياضة ملئ بالمعلومات سواء علي الصعيد التاريخي للعبات أو فوائد الممارسة و لأن العقل السليم دائما فى الجسم السليم".. مقولة دائماً ما تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد.

كثير من ممارسي الرياضة يمارسونها دون التعرف علي فوائد اللعبة ، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد ممارسة الكاراتيه والتي تمتلك مصر عدداً من نجومها أبرزهم جيانا فاروق، فريال اشرف، على الصاوى يوسف عماد وغيرهم.

فوائد الكاراتيه

1- الدفاع عن النفس حال التعرض لهجوم

2- تقليل التوتر و تحسين المزاج

3- المرونة وتقوية العضلات

4- الصبر وانضباط الذات

5- تحسين صحة القلب والاوعية الدموية

6- تعزيز الثقة بالنفس و احترام الذات

