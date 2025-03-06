شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب يوضح عدة نقاط خاصة بجدول الدورى وموعد إعلانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضح أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة العديد من النقاط المتعلقة بجدول المرحلة النهائية للدور الثانى للدورى، وسبب الإعلان عن الجدول وجاءت التوضيحات لليوم السابع كالتالى..

- تم استخدام الذكاء الاصطناعى فى وضع جدول الدورى من بداية الموسم

- الشركة الألمانية وضعت جدول الدورى بالكامل من بداية الموسم مستخدمة الذكاء الاصطناعى

- ⁠تم منح الأندية أرقاما بناء على ترتيبها فى جدول الدورى وتم عمل الجدول عن طريق الذكاء الاصطناعى وليس التدخل البشرى

- ⁠مثال: بيراميدز متصدر الدورى حصل على رقم واحد والأهلى رقم 2 والزمالك رقم 3 و المصرى رقم 4 وهكذا .. وأسفرت المواجهات بناء على استخدام الذكاء الاصطناعى عن المواجهات التى تم الإعلان عنها.

- ⁠حصلنا على الموافقات بمسابقة الدورى وكأس العاصمة وبعدها تم الإعلان فورا عن الجدول الذى تم إرساله للأندية مباشرة .. من أجل التحضير والتجهيز للمباريات المقبلة .

- ⁠نشر الجدول فى صباح اليوم بعد وصول الموافقات وأيضا انتهاء مباريات الجولة الأولى الساعة الحادية عشر مساء أمس الأربعاء.

- ⁠لأول مرة منذ سنوات طويلة يتم نشر جدول الدورى بالكامل ونفس الأمر لمسابقة كأس عاصمة مصر.



وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد مباريات الدور الثاني للدوري المصري للموسم الجارى دورى نايل 2024 - 2025، وتقرر انطلاق مباريات الدور الثاني للدوري يوم 11 مارس الجاري.

كما تم تقسيم الدور الثاني لمجموعتين تضم الأولى 9 فرق تنافس علي لقب الدوري و هي بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري والبنك الأهلي و سيراميكا وفاركو و بتروجت و حرس الحدود.

بينما تضم المجموعة الثانية والتي تنافس للهروب من شبح الهبوط حيث يهبط فريقين هذا الموسم ، وجاءت الفرق التسعة كالتالي زد و طلائع الجيش و سموحه و الاتحاد السكندري و الجونة و غزل المحلة و الإسماعيلي و إنبي و مودرن .