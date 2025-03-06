شكرا لقرائتكم خبر عن سلّي صيامك ..محمد أمين لاعب الزمالك صاحب أول هدف في تاريخ الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

تُعد بطولة الدوري المصري من أقدم البطولات القارية والعربية إذ إنطلقت النسخة الأولى منها عام 1948 ، وتشهد مسابقة الدوري المصري منافسة شرسة وقوية جعلتها واحدة من أقوى البطولات في القارة السمراء والوطن العربي.

وعلى مدار سنوات طويلة ، شهدت بطولة الدوري المصري مئات الأهداف عبر أجيال كثيرة لكن أول هدف تم تسجيله في الدوري المصري مُسجل باسم محمد أمين لاعب الزمالك السابق.

وجاء تسجيل محمد أمين للهدف الأول في مسابقة الدوري المصري في مرمى النادي المصري في أول مباراة في المسابقة بتاريخ 22 أكتوبر 1948 وانتهت المباراة بفوز الزمالك بخماسية أحرزها محمد أمين وسعد رستم ثلاثية وعبد الكريم صقر، وسجل الضظوى هدف المصري.

بدأت تنظيم مسابقة الدوري بدأت فكرتها منتصف الثلاثينيات قبل أن تأخذ أولى خطواتها الحقيقة عام 1942 عن طريق محمود بدر الدين مدير الاتحاد المصري لكرة القدم وقتها، ثم خرجت للنور بمشاركة 11 ناديا قبل 71 عاما، وتمكن الأهلى من الفوز بنسختها الأولى بعدما جمع 29 نقطة تفوق بها بفارق 4 نقاط عن الثنائي الترسانة والإسماعيلي، كما تصدر الأسطورة سيد الضظوى نجم المصري قائمة هدافي هذا الموسم برصيد 15 هدفا.

ولعب الزمالك المباراة ، بتشكيل مكوّن من يحيى الحرية إمام في حراسة المرمى وأحمد عبدالعزيز وعمر شندي ومحمد أمين وعلي عثمان في الوسط، وسعيد العربي وفكري وهدان ومحمود فضالي في الدفاع وعبدالكريم صقر وسعد رستم ومصطفى نصر في الهجوم.