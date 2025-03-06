شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان مدرب الأهلى يحتفل بعيد ميلاده الـ49 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل سامى قمصان المدرب العام للنادى الأهلى اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ49، حيث إنه من مواليد 6 مارس 1976.

بدأ سامى قمصان مسيرته الكروية فى النادى الأهلى خلال موسم 1997/1998، واستمر بالفريق الأحمر لاعباً فى وسط الملعب حتى موسم 2000/2001، حصد خلالها بطولة الدورى العام مرتين مع الأهلى، بعدما شارك فى 13 مباراة سجل خلالهم هدفاً وصنع 4 أهداف أخرى لزملائه.

وفى موسم 2001 انتقل قمصان إلى فريق بلدية المحلة لكنه لم يشارك سوى فى مباراة واحدة، قبل أن ينتقل إلى الإسماعيلى فى موسم 2002 ولم يشارك سوى فى 4 مباريات، ثم اختتم قمصان مشواره الكروى فى فريق أسمنت السويس فى موسم 2007-2008.

تولى سامى قمصان القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بشكل مؤقت، وذلك بعد فسخ العقد مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى بالتراضى، نتيجة لتراجع مستوى الفريق وضياع لقب دورى أبطال إفريقيا لنسخة 2022.

وقاد قمصان كتيبة المارد الأحمر فى 6 مباريات، جاء 4 مباريات منها فى الدورى المصرى، ومباراتين فقط فى بطولة كأس مصر، وذلك منذ رحيل بيتسو موسيمانى، حقق الفوز فى 4مواجهات (السلوم- إيسترن كومباني- غزل المحلة- بيراميدز) وتعادل فى مباراة واحدة فقط، وكانت فى قمة الدورى المصرى أمام الزمالك، وتلقى الهزيمة فى مباراة واحدة، وذلك على يد فريق سموحة، استقبل المارد الأحمر تحت قيادته 8 أهداف، تمكن من تسجيل 13 هدفًا، قبل أن يعود سامى قمصان لمهمة المدرب العام فى الجهاز الفنى الذى يقوده حالياً مارسيل كولر ويحقق إنجازات عديدة سواء على الصعيد المحلى أو الافريقى.