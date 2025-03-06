شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب لـ الخليج 365: جدول الدورى بالكامل عن طريق الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة أنه تم عمل جدول الدورى بالكامل بداية من الدور الأول عن طريق الشركة الألمانية مستخدمة الذكاء الاصطناعى.

وتابع دياب، فى تصريحات لـ الخليج 365، أنه لا توجد قرعة سرية بل تم اللجوء للذكاء الاصطناعى، وتم منح كل نادى رقم بناء على ترتيبه وهو ما أسفر عن مواجهة الزمالك مع الأهلى أصحاب المركز الثالث والثانى فى جدول الدورى، ونفس الأمر لبيراميدز صاحب المركز الأول والمصرى صاحب المركز الرابع، وتم عمل باقى المباريات بعد ذلك عن طريق الذكاء الاصطناعى والشركة الألمانية، وبالتالى لا يوجد قرعة موجهة أو سرية.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد مباريات الدور الثاني للدوري المصري للموسم الجاري دوري نايل 2024 - 2025.

وتقرر انطلاق مباريات الدور الثانى للدورى يوم 11 مارس الجارى على مدار أيام.

كما تم تقسيم الدور الثانى لمجموعتين تضم الأولى 9 فرق تنافس على لقب الدورى وهى بيراميدز والأهلى والزمالك والمصرى والبنك الأهلى وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

بينما تضم المجموعة الثانية والتى تنافس للهروب من شبح الهبوط، حيث يهبط فريقان هذا الموسم، وجاءت الفرق التسعة كالتالى زد وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندرى والجونة وغزل المحلة والإسماعيلى وإنبى ومودرن.