شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح ملف المشاركة في كأس عاصمة مصر بعد إغلاق صفحة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ مسئولو النادي الأهلى خلال الساعات المقبلة الإستعداد للمشاركة بفريق 2005 في بطولة كأس عاصمة مصر ( كأس رابطة الأندية المحترفة سابقاً) حيث يتم التشاور حالياً بخصوص مشاركة هذا الفريق في البطولة المُستحدثة من رابطة الأندية والتي اعتذر الأهلي عن المشاركة في الثلاث نسخ التي اُقيمت منها حتى الآن.

ويرغب مسئولو القلعة الحمراء في مشاركة فريق 2005 مُطعّماً ببعض اللاعبين العائدين من الإصابة أو الذين لا يشاركون مع الفريق الأول.

وفتح مسئولو الأهلي ملف كأس الرابطة بعد إغلاق ملف الدوري بإنتهاء مباراة طلائع الجيش أمس الأربعاء، التي كانت أخر مباراة للفريق في المرحلة الإولى من بطولة دورى nile، ويخوض الأهلي مباراتي إنبي وطلائع الجيش يومي 18 و22 في كأس عاصمة مصر .

وبحث مسئولو الأهلي على مدار الفترة الماضية مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة مارسيل كولر والمدير الرياضي ولجنة التخطيط للكرة، وتم الاتفاق على يُشارك فريق الشباب مواليد 2005 فى كأس عاصمة مصر، مع تدعيم هذا الفريق ببعض لاعبي الفريق الأول.

ويلعب الأهلي في كأس عاصمة مصر ضمن المجموعة الثالثة برفقة كل من: طلائع الجيش وإنبي وفاركو.

ومن المقرر أن يُسدل الستار على النسخة الحالية من كأس عاصمة مصر في العاشر من شهر يونيو 2025 ، وتقام البطولة بنظام المجموعات، حيث تم توزيع الأندية الـ18 على 4 مجموعات،بواقع 5 فرق في المجموعة الأولى والثانية، و4 فرق في المجموعة الثالثة والرابعة.

وجاءت المجموعات الأربع كالتالي: المجموعة الأولى: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروجت، الجونة.

المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد، البنك الأهلي، غزل المحلة.

المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجيش، إنبي، فاركو

. المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.