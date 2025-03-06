شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مع الجونة والأهلى يواجه إنبى 19 و20 مارس فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن مواعيد مباريات بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024-2025 وتنطلق أيام 18 -19 -20 مارس من الشهر الجارى.



وجاءت مجموعات كأس مصر 2025 كالتالى:

المجموعة الأولى: الزمالك – سموحة - مودرن سبورت – بتروجت - الجونة.

المجموعة الثانية: المصري – سيراميكا – زد - البنك الأهلي - غزل المحلة.

المجموعة الثالثة: الأهلي - طلائع الجيش – إنبي - فاركو.

المجموعة الرابعة: بيراميدز - الاتحاد السكندري – الإسماعيلي - حرس الحدود.

ويواجه الأهلى فريق إنبى فى مباريات الجولة الأولى يوم 20 مارس باستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات المجموعة الثالثة، بينما يلعب الزمالك مع الجونة يوم 19 مارس ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعه الأولى.