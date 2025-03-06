شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يحدد طلباته المادية لتجديد عقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

حدد عبد الله السعيد لاعب فريق الزمالك طلباته المادية لتجديد عقده مع النادى الأبيض الذى ينتهى بنهاية الموسم الجاري،خاصة أن اللاعب يرحب بتجديد عقده مع النادى ولديه رغبة قوية فى استكمال مسيرته مع الفريق.

ويرغب عبد الله السعيد فى تقاضى 25 مليون جنيه فى الموسم الواحد، كما تنوي لجنة التخطيط بنادى الزمالك فى تأمين اللاعب بعقد يمتد لموسمين، على أن يكون الموسم الثانى اختياريا للاعب والنادى، بحيث يتم تفعيله بموافقة الطرفين، خاصة فى ظل تقدم اللاعب فى العمر، ووجود إمكانية بعدم القدرة على العطاء فى الموسم الثانى.

واستقر مسئولو نادى الزمالك على ترضية عبد الله السعيد نجم الفريق مالياً خاصة بعد تمسك اللاعب بتجديد عقده مع النادى الأبيض ورفض العرض الليبى الذى تلقاه فى الفترة الماضية ووصلت قيمته إلى مليون دولار.