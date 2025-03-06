اخبار الرياضه

رابطة الأندية تعلن مواعيد كأس عاصمة مصر

0 نشر
0 تبليغ

  • رابطة الأندية تعلن مواعيد كأس عاصمة مصر 1/7
  • رابطة الأندية تعلن مواعيد كأس عاصمة مصر 2/7
  • رابطة الأندية تعلن مواعيد كأس عاصمة مصر 3/7
  • رابطة الأندية تعلن مواعيد كأس عاصمة مصر 4/7
  • رابطة الأندية تعلن مواعيد كأس عاصمة مصر 5/7
  • رابطة الأندية تعلن مواعيد كأس عاصمة مصر 6/7
  • رابطة الأندية تعلن مواعيد كأس عاصمة مصر 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن مواعيد كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن مواعيد مباريات بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2024 -2025، وتنطلق يومي 18 و19 و20  مارس الجاري.

وجاءت مجموعات كأس مصر 2025 كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجت - الجونة.

ثانيا: المصري - سيراميكا - زد - البنك الأهلي - غزل المحلة.

الثالث: الأهلي - طلائع الجيش - إنبي - فاركو.

الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندري - الإسماعيلي - حرس الحدود.

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements