شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن مواعيد كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن مواعيد مباريات بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2024 -2025، وتنطلق يومي 18 و19 و20 مارس الجاري.

وجاءت مجموعات كأس مصر 2025 كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجت - الجونة.

ثانيا: المصري - سيراميكا - زد - البنك الأهلي - غزل المحلة.

الثالث: الأهلي - طلائع الجيش - إنبي - فاركو.

الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندري - الإسماعيلي - حرس الحدود.























