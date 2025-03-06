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شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن مواعيد كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن مواعيد مباريات بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2024 -2025، وتنطلق يومي 18 و19 و20 مارس الجاري.وجاءت مجموعات كأس مصر 2025 كالتالي:
المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجت - الجونة.
ثانيا: المصري - سيراميكا - زد - البنك الأهلي - غزل المحلة.
الثالث: الأهلي - طلائع الجيش - إنبي - فاركو.
الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندري - الإسماعيلي - حرس الحدود.
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