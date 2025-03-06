شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه بيراميدز 12 أبريل فى الجولة الثانية للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن جدول مباريات المرحلة النهائية للدورى المصرى 2024-2025، حيث يتواجه الأهلي وبيراميدز فى الجولة الثانية يوم 12 أبريل من الشهر المقبل.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة عدم الإعلان عن موعد الجولة التاسعة والأخيرة من الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز بناءً على موقف الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات الإفريقية أو الفرق المتنافسة على عدم الهبوط للدرجة الأدنى.

ومن المقرر أن ينتهي الدورى المصرى في نهاية شهر مايو المقبل، حيث إن الجولة الثامنة سيتم اقامتها ايام 24 و25 و26 و28 مايو.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن مواجهة الزمالك للأهلي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري 11 مارس الجارى.



وتقام مباراة الزمالك و الاهلي في التاسعة والنصف باستاد القاهرة الدولي.

وتقرر انطلاق مباريات الدور الثاني للدورى 11 مارس الجاري على مدار أيام.

كما تم تقسيم الدور الثاني لمجموعتين تضم الأولي 9 فرق تنافس علي لقب الدوري، وهي بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.



بينما تضم المجموعة الثانية والتي تنافس للهروب من شبح الهبوط حيث يهبط فريقين هذا الموسم، وجاءت الفرق التسعة كالتالي زد وطلائع الجيش وسموحه والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وانبي ومودرن.