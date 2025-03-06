شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الدور الثانى للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد مباريات الدور الثاني للدوري المصري للموسم الجاري دوري نايل 2024-2025.

وتقرر انطلاق مباريات الدور الثاني للدوري 11 مارس الجاري على مدار أيام، كما تم تقسيم الدور الثاني لمجموعتين تضم الاولي 9 فرق تنافس علي لقب الدورى، وهي بيراميدز والأهلي والزمالك والمصرى والبنك الاهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

بينما تضم المجموعة الثانية والتي تنافس للهروب من شبح الهبوط حيث يهبط فريقين هذا الموسم، وجاءت الفرق التسعة كالتالي زد وطلائع الجيش وسموحه والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن.



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