شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب الموافقات الأمنية على الحضور الجماهيري أمام الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو النادي الأهلى وصول الموافقات الأمنية بشأن مباراة الهلال السوداني المرتقبة المقرر لها أحد يوم 1 أبريل المقبل فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة، حيث طلب مسئولو النادي حضور السعة الكاملة لإستاد القاهرة في المباراة لدعم المارد الأحمر أمام نظيره السوداني من أجل تحقيق نتيجة جيدة تُسهّل مهمة الأهلي فى لقاء العودة الذي سيُقام أحد يومي 8 أو9 أبريل خارج مصر.

ولم يتلق الأهلي خطابا رسميا، حتى الآن، بشأن الملعب الذي سيستضيف مواجهة العودة، حيث أكدت تقارير أن المباراة ستُقام على ملعب شهداء بنينا في ليبيا، فيما ذهبت تقارير أخرى إلى أن اللقاء سيُقام في موريتانيا بإعتبار أن الهلال يشارك حالياً فى الدوري الموريتاني لعدم إقامة مباريات في السودان بسبب الأحداث الراهنة هناك.

ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء للحصول على الموافقات اللازمة لحضور السعة الكاملة في مباراة الهلال من أجل تكرار سيناريو النسخة الماضية، حينما تقابل المارد الأحمر مع الهلال بإستاد القاهرة بحضور السعة الكاملة فى الأول من أبريل الماضي بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وفاز وقتها الأهلي بثلاثية نظيفة ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها آخر موسمين و12 مرة في تاريخه.

وحال تخطي الأهلي عقبة الهلال السوداني فى أبريل المقبل سيلعب مع الفائز من الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي البطولة القارية.