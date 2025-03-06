بطولة زملكاوية.. أول لقب دورى يتوج به الفريق الأبيض موسم 59-60

القاهرة - سامية سيد - فريق الزمالك أحد أعرق الأندية المصرية، وصاحب الجماهيرية الكبيرة فى الوطن العربى، يمتلك سجلا كبيرا من البطولات سواء المحلية أو الأفريقية، ونرصد خلال أيام شهر رمضان المباراة قصة كل بطولة حققها الفارس الأبيض خلال مشواره.

حقق الزمالك أول ألقابه في مسابقة الدوري، موسم 59-60، وهو الموسم العاشر في تاريخ الدوري المصري منذ إنشائه، وكان الزمالك أول فريق يفوز باللقب غير النادي الأهلي.

وأحرز الزمالك لقب الدوري الأول في تاريخه بمشاركة 10 فرق في البطولة، واحتل الأبيض المركز الأول برصيد 28 نقطة بعد لعب 18 مباراة وتحقيق 12 فوزا و4 تعادلات وخسارة مباراتين، بينما جاء الترسانة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة حيث كان الصراع شرسا وقتها بين أبناء القلعة البيضاء ونادي الشواكيش.

وشهدت هذه النسخة احتلال الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، بينما هبط في هذا الموسم نادي الاتحاد السكندري، بعد لعب مباراتين فاصلتين أمام السكة الحديد حسمها الأخير.

وكان هداف الدوري في النسخة التي حسمها الزمالك لأول مرة في تاريخه حمدي عبد الفتاح لاعب الترسانة بعد نجاحه في تسجيل 14 هدفا من أصل 39 هدفا أحرزه الترسانة في هذا الموسم.