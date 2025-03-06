أبو تريكة وقناة "بي إن سبورتس القطرية".. من يعمل لدى الآخر؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: من الذي يعمل لدى الآخر؟ محمد أبو تريكة يعمل محللاً في قنوات بي إن سبورتس أم هي التي تعمل لديه وتقوم بخدمته وتلميعه طوال الوقت؟ فقد تكرر مشهد ابتعاده كلياً على تحليل كرة القدم، وعن تحليل المباريات العالمية ليتحدث في شؤون سياسية، بل وتطور الأمر لتتاح له الفرصة ليتحدث عن أمور تتعلق به هو شخصياً.

فقد فوجئ الملايين من متابعي الكرة العالمية في المنطقة العربية، مساء الأربعاء، بمقدم البرامج القطري محمد سعدون الكواري في مشهد مكرر يفتح المجال مع المحلل الكروي واللاعب المصري المعتزل محمد أبو تريكة عن اعلانه مع النادي الأهلي، مما استدعى فتح الحديث عن سر الهجوم عليه في مصر، عقب ظهوره في الإعلان، واتهامه بأنه عنصر اخواني فكيف يظهر في إعلان رسمي لكيان كروي رسمي.

المشهد المكرر وتحديداً بين أبو تريكة والكواري أثار تساؤلات عبر السوشيال ميديا، وعلى رأسها.. "ما علاقة مباراة في دوري الأبطال بين باريس سان جيرمان وليفربول بأمر خاص يتعلق بعلاقة أبو تريكة بالجماهير المصرية؟"، سواء التي تلتف حوله وتدعمه بقوة، أو تلك التي تهاجمه وتتهمه بالانتماء لتنظيم سياسي محظور في مصر.

وقال مغرد :"ما يحدث ما هو إلا عدم احترام للمشاهد الذي يدفع اشتراكاً لقنوات بي إن سبورتس لكي يتابع المباريات العالمية، فما الذي يدفع هذه القناة لتخصيص وقت ليس بالقصير لأبو تريكة ليتحدث في أمر خاص لا يهم متابع الكرة العالمية في المنطقة العربية، فهل يعمل أبو تريكة في قنوات بي إن سبورتس؟ أم هي التي تعمل لديه، وتقوم بتلميع صورته طوال الوقت؟".

تريكة يخدم التوجه القطري

وقال مغرد آخر :"قنوات بي إن سبورتس تستخدم أبو تريكة بما له من شهرة في خدمة التوجه القطري الداعم للإسلام السياسي، وفي كثير من الأحيان يتركون له المجال للحديث في أمور سياسية لا علاقة لها بالتحليل الكروي".

وكتب ثالث :" أبو تريكة يملك منصات سوشيال ميديا خاصة، يمكنه التعبير من خلالها عن كافة القضايا، ولكن في قنوات بي إن سبورتس هناك كرة قدم عالمية ومهمته أن يقوم بتحليلها، بل إنه في احدى المرات، قال عبر القناة إنه ليس محلل كروي فقط، بل يتحدث في جميع القضايا، ومن لا يروق له ذلك عليه أن يغلق القناة ولا يتابعه".

ما القصة في الأساس؟

علق محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، على حملة الهجوم التي تعرض لها مؤخرا على وسائل التواصل لاجتماعي في مصر، بعد ظهوره في إعلان تلفزيوني خاص بإنشاء استاد الأهلي.

وواجه أبو تريكة هجوما عنيفا من بعض المستخدمين والإعلاميين، بعد ظهوره في الإعلان بداعي انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين ووضعه على قوائم الإرهاب، وقال أبو تريكة، إنه قدم الإعلان التلفزيوني مجانا، كجزء من رد الجميل للنادي الأهلي ومصر اللذين سببا نجوميته وشهرته الحالية.

وقال أبو تريكة خلال استوديو تحليل بقناة "بي إن" الأربعاء: "أنا هنا بسبب اسم النادي الأهلي واسم مصر، ولولا منتخب مصر والأهلي لما جلست هنا ولما عرفني وحبني الناس، وهما كانا طريقي للوصول إلى قلوب الناس".

وواصل: "أنا قلبي أبيض ولا أحمل كرها لأحد، وأحب الجميع من يسبني ومن يمدحني، وأولا وأخيرا لن تعلمني كيف أحب مصر ولن تعلمني كيف أحب النادي الأهلي، وكيف أفيد بلدي كما أفادتني".

وتابع: "لا يزايد أحد على حبي لمصر والنادي الأهلي، أريد أن تكون بلادنا أفضل بلد والنادي أفضل نادي، ولكل من مدحني أو ذمني عفا الله عما سلف".

اتهامات بالإرهاب

وفي الأيام الأخيرة واجه أبو تريكة مزاعم بدعمه هجمات ضد الشرطة في سنوات سابقة، لكن لم يتم اتهامه في أية قضايا من هذا النوع كما أشيع ولم تصدره ضده أية أحكام إدانة، بحسب تقارير محلية.

وأبو تريكة مدرج بقوائم "الكيانات الإرهابية" في مصر، وتتهمه السلطات المصرية بالمساهمة في تمويل جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة والتي صنفتها القاهرة نهاية 2013 "منظمة إرهابية".

وتم قبول طعن أبو تريكة قضائيا على إدراجه بالقائمة ثم إعادة إدراجه من بين آخرين أكثر من مرة، وفي مايو الماضي، قضت محكمة النقض بقبول طعن محمد أبوتريكة وآخرين على إدراجهم بقوائم الإرهاب وإعادة القضية لمحكمة الجنايات.

وبعد ظهور أبو تريكة في إعلان ستاد الأهلي، كتبت مروة هشام بركات ابنة النائب العام الأسبق الذي توفي في إحدى العمليات الإرهابية بالقاهرة، على صفحتها بمنصة "فيسبوك": "أنا بنت البطل ابنة النائب العام، ابنة من ضحى بحياته دفاعا عن الحق والعدالة عن الوطن الذي روى بدمائه ترابه واليوم بقولها بكل وضوح أرفض ظهور أبو تريكة في إعلان يحمل اسم النادي الأهلي وأرفض أن يقدم كشخصية تمثل أي شيء لمصر".

غضب إعلامي بلا حدود

فيما علق الإعلامي عمرو أديب، وقال في تغريدة على منصة "إكس": "إلى السيدة الفاضلة ابنة الشهيد هشام بركات: الشهيد شهيد والإرهابي إرهابي ولن تختلط الأمور مهما حدث ومهما حاولوا تغيير الحقيقة لسبب أو لآخر سياسي كان أو اقتصادي أو شعبوي".

وأضاف: "فأرجوكي سيدتي اعلمي أننا نعرف الحقيقة والتاريخ يعرف الحقيقة ورب العالمين فوق الجميع مطلع ومنتقم جبار. سيدتي لست وحدك ونحن لم ننسى الوالد الشهيد لم ننسى الفزع الذي اجتاح البلد عندما حدث الانفجار، لم ننسى الشهيد الشجاع، وكما قال أحمد فواد نجم الجدع جدع والجبان جبان ، نحن على حق وهم على باطل ولن يتغير هذا الوضع ابدا هذا وعد وعهد. ولو عادوا عدنا".

فيما أعلن الإعلامي أحمد موسى، توقفه عن تشجيع النادي الأهلي والاكتفاء بتشجيع منتخب مصر، بسبب ظهور محمد أبو تريكة في إعلان استاد الأهلي الجديد، وذلك في تغريدة عبر منصة "إكس". وقال: "من أساء للقوات المسلحة وأبطالها ومؤسسات الدولة كلها، ومن لا يحترم أرواح الشهداء وأسرهم لا يستحق التشجيع أو المساندة ولا الدعم أبدا، مصر أولا وفوق الجميع، عاشت بلادي".

واعتبرت الإعلامية لميس الحديدي، أن "القصة مش مجرد إعلان"، وعلقت قائلة عبر منصة "إكس": "لا تسامح مع فكر الإخوان أيا كانت العباءة التي يرتديها. تعلمنا الدرس بقسوة.. تسللوا بيننا كما هي الأفاعي ينخرون في جسد المجتمع في انتظار اللحظة الحاسمة، لا يعرفون وطن فالولاء للتنظيم وحين واتتهم الفرصة حملوا السلاح ضد المصريين، تذكروا ولا تنسوا.. سيتسللون بعباءاتهم المتلونة وخلاياهم النائمة من جديد.. وحينها سنسأل كيف حدث ذلك! ألا نتعلم؟"