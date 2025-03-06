شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل مديرا فنيا لـ إنبى وحمص مدربا.. والإعلان الرسمى خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

بات حمزة الجمل، نجم الإسماعيلى السابق، على أعتاب تدريب إنبى خلفاً لمحمد إسماعيل الذى قدم اعتذاره عن تدريب الفريق البترولى على خلفية تراجع النتائج، وكان آخرها الخسارة بثلاثية أمام الزمالك فى الجولة 17 من الدوري.

ويضع مسئولو نادى إنبى الرتوش النهائية على تولى حمزة الجمل تدريب الفريق البترولى ويعاونه محمد حمص، وذلك ضمن خطوات النادى البترولى لتصحيح أوضاع فريق الكرة وسيتم الإعلان الرسمى خلال ساعات.

ويعانى إنبى من التراجع على مستوى النتائج منذ تولى محمد إسماعيل القياد الفنية للفريق البترولي، حيث لم يحقق سوى فوز وحيد خلال 9 مباريات أمام سموحة، وكان آخرهم الخسارة أمام الزمالك بثلاثية نظيفة.

وفاز فريق الزمالك على نظيره إنبى بنتيجة 3-0 فى المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري، وهو الفوز الأول للفارس الأبيض تحت قيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، الذى تعادل فى 3 مواجهات ماضية.

سجل ثلاثية الزمالك، عبد الله السعيد من ضربة جزاء فى الدقيقة 53، وسجل ناصر منسى الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 66، ثم أضاف عبد الله السعيد الهدف الثالث فى الدقيقة 94.