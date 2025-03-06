شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة المصري في دور الـ 16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يختتم اليوم الخميس، فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تحت القيادة الفنية لطارق مصطفى، استعداداً للمباراة المرتقبة أمام المصري، والتي تجمع الفريقين في التاسعة والنصف مساء غداً الجمعة على ستاد برج العرب.

كان المصري تأهل إلى دور الـ 16 عقب الفوز على عقب الفوز على وادي دجلة بهدف نظيف، بينما جاء تأهل البنك الأهلي بعد الفوز على بترول أسيوط بهدف نظيف أيضاً.

وكان البنك الأهلى تغلب فى المباراة الماضية على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، فى مباراة الجولة 17 والأخيرة من عمر الدور الأول بمسابقة الدورى، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة، فى المركز الخامس بجدول مسابقة الدورى، بعدما خاض 17 مباراة، حيث فاز 8 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 4 مواجهات.

من جانبه، أكد طارق مصطفى المدير الفنى للبنك الأهلى أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام حرس الحدود، وقال طارق مصطفى عقب المباراة: قدمنا مباراة صعبة أمام فريق محترم يمتلك مدير فنى قدير ومجموعة من اللاعبين المتميزين، وحصدنا فوزاً مستحقاً وثلاثة نقاط غالية مع نهاية مشوار الدور الأول، ولم نكن نستحق هذا العدد الكبير من الإنذارات فى المباراة، ونتمنى من رابطة الأندية تعديل توقيتات المباريات فى شهر رمضان.