الامارات | بتروفيتش: القادسية فاز على النصر في أهم مباراة بتاريخه منذ 15 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق القادسية الكويتي، اليوغوسلافي زيليكو بتروفيتش، أن فوز فريقه على النصر الإماراتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال الأندية الخليجية بنتيجة 1-صفر، أول من أمس، ربما يكون أهم فوز لناديه في أهم مباراة خلال آخر 15 عاماً من تاريخ النادي، لكنه أشار إلى أنه حتى الآن لا يضمن الصعود إلى المباراة النهائية، بسبب قوة النصر، على حد تعبيره.

وقال بتروفيتش لـ«الإمارات اليوم»: «حققنا فوزاً مهماً، عندما توليت قيادة الفريق لم أكن أعلم شيئاً عن البطولة، وفوجئت بعد أسبوعين بأن هناك بطولة، ونحن موجودون في الدور نصف النهائي، مع مطالبة بالمنافسة عليها، افتقدنا عدداً كبيراً من اللاعبين المهمين في المباراة، وهم من أفضل لاعبي الفريق، مثل سولا الذي يعد الأفضل في منطقة الخليج، إضافة إلى اللاعب جيبولا، والمهاجم فينيني، لكن بشكل عام لاتزال نسبة الصعود إلى النهائي متساوية، وفريق النصر يضم عدداً كبيراً من اللاعبين الأجانب، وهو ما يعطيهم القوة والقدرة على العودة في مباراة الكويت».

وأضاف المدرب: «حققنا الفوز في مباراة صعبة، ولعبنا أفضل أمام النصر، أعتقد أن هذه المباراة هي الأهم في تاريخ النادي منذ 15 عاماً، لذلك أنا سعيد بالوجود هنا، وتحقيق الفوز أمام فريق كبير، رغم النقص العددي، لم أطلب من اللاعبين سوى تقديم كل ما لديهم، واللعب باسم دولة الكويت، وليس النادي فقط، لذلك نجح اللاعبون بروحهم وأدائهم في تقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز».

وتابع: «ليس من السهل الفوز على فريق بحجم النصر في ملعبه، وما يملكه من لاعبين، وجود الفريق في المباراة النهائية سيكون فخراً للنادي والكرة الكويتية، ونتمنى أن يتحقق».

. مدرب القادسية: وجود الفريق في المباراة النهائية سيكون فخراً للنادي والكرة الكويتية ونتمنى أن يتحقق.